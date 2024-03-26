Чемпионат мира по хоккею с мячом — 2025 пройдёт в Швеции

Пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB) на официальном сайте объявила, что чемпионат мира 2025 года среди мужских и женских команд пройдёт в Швеции.

«Международному хоккею с мячом нужна сильная движущая сила, и мы ещё раз показываем, что шведский хоккей с мячом является этим двигателем. С нетерпением ждём возможности провести чемпионат мира, на котором женщины и мужчины будут соревноваться на одной арене и на равных условиях», — отметила председатель Шведской федерации хоккея с мячом Гизела Штокхаус.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдёт в Лидчёпинге с 25 по 30 марта 2025 года. Сборные Швеции являются действующими чемпионами мира как среди женщин, так и среди мужчин. Мировое первенство 2024 года было отменено из-за проблем с поисками организаторов.