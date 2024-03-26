Чемпиона мира по джиу-джитсу задержали в Ингушетии по подозрению в помощи боевикам

Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Спортсмен подозревается в пособничестве боевикам запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ.

«По подозрению в пособничестве боевикам задержан 25-летний житель республики Сейд-Умар Имагожев. По предварительным данным, он оказывал помощь Зелимхану Цуроеву, которого ликвидировали в начале марта в ходе спецоперации в Карабулаке», — приводит слова источника в силовых структурах «РИА Новости Спорт».

В начале марта текущего года в Ингушетии прошла контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы шестеро боевиков. Сообщалось, что боевики намеревались совершить масштабные преступления террористической направленности.