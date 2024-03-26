Софья Великая заявила, что планирует принять участие во Всемирных играх дружбы

Российская саблистка Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка в командном турнире, поделилась планами на предстоящие соревнования.

«Насчёт Игр БРИКС пока вопрос. Что касается Игр Дружбы, то рассчитываю принять в них участие. Сейчас у нас происходит отбор в команду, поэтому важны итоги как «Московской сабли», так и чемпионата России, который состоится в начале апреля в Кондратово под Пермью», — сказала Великая в интервью пресс-службе ОКР.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования будут проводиться как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта. На прошедшей неделе Софья Великая выиграла турнир «Московская сабля» имени советского фехтовальщика Михаила Бурцева, проходящий во Дворце гимнастики Ирины Винер.