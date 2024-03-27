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20-летний российский конькобежец дисквалифицирован на 5 лет за положительную допинг-пробу

20-летний российский конькобежец дисквалифицирован на 5 лет за положительную допинг-пробу
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20-летний российский конькобежец Максим Корниенко получил дисквалификацию на пять лет за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе юного спортсмена были обнаружены метаболит дростанолона, метаболит нандролона и анастрозол.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил приняла решение дисквалифицировать Корниенко Максима на пять лет за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 7 марта 2024 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 5 марта 2024 года», — говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отметим, что Корниенко принимал участие в Спартакиаде-2024 в Челябинске: стал 31-м на дистанции 500 метров и 30-м – на 1000.

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