Мини-футбольный клуб «КПРФ» возложил цветы к мемориалу у «Крокуса»

Тренеры, игроки и персонал мини-футбольного клуба «КПРФ» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла».

Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе заявил, что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.

«Национальная трагедия… Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения тем, чьи родные пострадали», — подчеркнул он.

Фото: «КПРФ»