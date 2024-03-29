Мини-футбольный клуб «КПРФ» возложил цветы к мемориалу у «Крокуса»
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Тренеры, игроки и персонал мини-футбольного клуба «КПРФ» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла».
Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе заявил, что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.
«Национальная трагедия… Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения тем, чьи родные пострадали», — подчеркнул он.
Фото: «КПРФ»
Фото: «КПРФ»
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