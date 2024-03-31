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Поткин: Непомнящий будет соперничать с плеядой молодых игроков на турнире претендентов

Поткин: Непомнящий будет соперничать с плеядой молодых игроков на турнире претендентов
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Тренер сборной России Владимир Поткин поделился мнением о фаворитах мужского турнира претендентов, который пройдёт с 4 по 21 апреля в Торонто (Канада). В соревнованиях примет участие российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«Накамура, Каруана, Ян и Фируджа являются основными фаворитами. В целом это будет противостояние поколений: Накамура, Каруана и Ян, более опытные шахматисты, будут соперничать с плеядой очень сильных молодых игроков. Фируджа в предыдущем турнире претендентов был не в своей тарелке, не мог найти свою игру. Плюс был груз ответственности, который на него взвалил Магнус Карлсен, объявив его главным претендентом на корону. В этот раз он проанализировал, что случилось в Мадриде, и такого Фируджу мы не увидим», — приводит слова Поткина ТАСС.

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