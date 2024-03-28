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Карлсен оценил шансы Непомнящего на Турнире претендентов — 2024

Карлсен оценил шансы Непомнящего на Турнире претендентов — 2024
Ян Непомнящий
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил шансы российского шахматиста Яна Непомнящего на предстоящем Турнире претендентов — 2024.

«Ян в последние несколько лет не демонстрировал ничего особенного, за исключением выступлений в турнирах претендентов. Я не уверен, но думаю, что у него достаточно класса, чтобы попасть в категорию «топ-претендент», учитывая, что он уже выиграл два таких турнира подряд. Я думаю, что он приберегает всё лучшее для этого турнира. И y него были шансы на победу в обоих матчах», — сказал Карлсен в интервью Chess.com.

Напомним, турнир претендентов пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля. Карлсен отказался участвовать в этом турнире, хоть и прошёл квалификацию.

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