Глава Федерации велосипедного спорта Липецкой области Максим Раилко погиб в результате ДТП, сообщает пресс‑служба администрации Липецка.

«Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята – четыре ребёнка и тренер. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб. Соболезную родным и близким. За жизнь детей сейчас борются врачи. Состояние тяжёлое», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что авария произошла 1 апреля вечером в Тихорецком районе Краснодарского края. Тренер вёз своих воспитанников на соревнования. На встречную полосу выехал пьяный водитель, в результате лобового столкновения тренер погиб на месте. 28 апреля ему должно было исполниться 34 года.

Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования в связи со смертью Раилко.