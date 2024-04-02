Карякин: если Баха интересует, сколько я получил за поддержку страны, я отвечу: 0 рублей

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что никогда не получал денег за поддержку своей страны.

«Очень тяжело комментировать людей, отравленных русофобией, и которые думают только о деньгах. Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, то могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек. Это просто моя гражданская патриотическая позиция, она не имеет ничего общего с деньгами. Я не получал ни прямо, ни косвенно никаких денежных средств за поддержку своей страны.

Люди не понимают, что можно делать что-то не за деньги, а за идею. Я считаю, что должен поддерживать свою страну, и делаю это настолько, насколько могу. Очень жалко, что Бах отравлен русофобией полностью. Он мог бы объединять людей, политиков за счёт спорта, это то, для чего большой спорт и предназначен. А сейчас получается, что спорт разъединяет людей, страны.

Моя поддержка была, есть и будет. Считаю, что главное, чтобы мы победили, а дальше — покажет жизнь», — приводит слова Карякина ТАСС.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попросили президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха оценить поведение российских спортсменов, выделив Карякина. Бах в разговоре заявил, что российские спортсмены за поддержку государства получают хорошие деньги.