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Путин вручил орден Дружбы главе Международной федерации самбо за развитие спорта в РФ

Путин вручил орден Дружбы главе Международной федерации самбо за развитие спорта в РФ
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Владимир Путин, президент Российской Федерации, наградил Сиди Мохамеда Далила Скалли, главу Международной федерации самбо (FIAS), орденом Дружбы, который вручается гражданам РФ и иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Указ, подтверждающий эту информацию, появился на официальном интернет-портале.

Отметим, что Сиди Мохамед Далил Скалли является гражданином Марокко и также занимает пост президента Африканской конфедерации самбо. При этом он был награжден за популяризацию самбо в России и большой вклад в развитие этого вида спорта.

Помимо Далила Скалли, орден Дружбы по указу со схожей формулировкой получили Аламжон Муллаев, глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев из Узбекистана, Роберто Феррарис, член итальянской команды по самбо, и Александр Кобрусев, президент Белорусской федерации самбо.

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