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Путин: международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения

Путин: международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения
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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр – 2024 в Париже. По его словам, международные спортивные чиновники подрывают основы мирового спорта.

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», — приводит слова Путина ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который связан с некоторым списком требований, включая осуждение СВО.

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