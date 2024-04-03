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Стали известны полуфинальные пары «Финала четырёх» Кубка России среди мужчин

Стали известны полуфинальные пары «Финала четырёх» Кубка России среди мужчин
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Сегодня, 3 апреля, в здании информационного агентства ТАСС в Москве состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» мужского Кубка России. Об этом сообщает Федерация гандбола России.

В процедуре приняли участие заместитель председателя Высшего Совета ФГР Виктор Поладенко и главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович.

По результатам жеребьёвки определились следующие полуфинальные пары «Финала четырёх» Кубка России:

«Чеховские медведи» (Чехов) – ЦСКА (Москва);

«Пермские медведи» (Пермь) – СКИФ (Краснодар).

«Финал четырёх» пройдёт в СК имени Сухарева города Перми. Полуфинальные матчи будут сыграны 13 апреля, на следующий день состоятся игры за третье место и финал. Действующий победитель турнира — «Чеховские медведи».

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