Исполнительный директор гандбольного ЦСКА отреагировал на жеребьёвку «Финала четырёх»

Исполнительный директор гандбольного клуба ЦСКА Игорь Левшин заявил, что, какая бы команда ни выпала, у ЦСКА в любом случае есть установка выигрывать.

«Чехов так Чехов, у команды есть свои задачи выигрывать, взять этот Кубок. Придётся выигрывать у Чехова в полуфинале, а потом в финале играть или с пермяками, или с краснодарским СКИФом», — рассказал Левшин в телеграм-канале ЦСКА.

Отметим, что в результате жеребьёвки в первой игре «Финала четырёх» Кубка России команда из Москвы встретится с командой «Чеховские медведи».

Напомним, в марте московская команда уступила ставропольскому «Виктору» и завершила выступления в лиге, несмотря на то что на протяжении сезона проигрывала только действующему чемпиону «Мешков Брест».