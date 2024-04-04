Расписание 1-го тура Турнира претендентов — 2024 в Канаде

Сегодня, 4 апреля, стартуют игры Турнира претендентов по шахматам — 2024. Они продут в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Фабиано Каруана (США) — Хикару Накамура (США)

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Ян Непомнящий (Россия)

Алиреза Фируджа (Франция) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Видит Гуджрати (Индия)

Все игры начнутся 4 апреля в 21:30 мск.

Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовой фонд в € 500 тыс.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.