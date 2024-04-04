Ян Непомнящий — Ниджат Абасов: когда начало матча турнира претендентов, где смотреть

Сегодня, 4 апреля, стартует матч 1-го тура Турнира претендентов — 2024 между азербайджанским гроссмейстером Ниджатом Абасовым и российским шахматистом Яном Непомнящим. Он пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Непомнящий попал на турнир претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Его оппонент отмечен среди трёх лучших игроков Кубка мира — 2023.

Матч начнётся 4 апреля в 21:30 мск. Параллельно сыграют ещё три пары гроссмейстеров.

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Отметим, что шахматист из Азербайджана прибыл в Торонто с травмой и будет проводить соревнования с зафиксированной ногой. Это связано с перенесённой месяц назад операцией на колене.