Ефимова — о подготовке к чемпионату России: хожу на футбол и хоккей поболеть за «Спартак»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о подготовке к чемпионату России и противостоянии с пловчихой Евгенией Чикуновой. Ефимова отметила, что их противостояние является более принципиальным из-за поддержки разных футбольных команд.

«Как готовлюсь к чемпионату России? Хожу на футбол и хоккей (смеётся). На самом деле, я тренируюсь, конечно. Но если есть время, то хожу болеть за «Спартак». Это очень сильно поднимает настроение и дух. Особенно, если хороший сезон. Конечно, теперь наше противостояние с Чикуновой стало ещё принципиальнее из-за того, что она поддерживает «Зенит». Теперь ещё и футбольные болельщики подключились. За меня болеют красно-белые, а за неё — петербуржцы», — приводит слова Ефимовой Metaratings.

Напомним, чемпионат России по плаванию состоится в Казани 14-19 апреля. Ефимова является обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медалей Олимпийских игр.