Пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала результат матча «Спартака» и «Урала»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, являющаяся болельщицей московского «Спартака», прокомментировала результат матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (0:0).

«Сегодня хотя бы 0:0 – уже хорошо. Неплохой матч был. Я думаю, сезон пока идёт неплохо. Вторая половина чемпионата только началась. Жалко, что хоккеисты проиграли «Металлургу». Смотрела онлайн, болела. Расстроилась, конечно. Но хотя бы в футболе есть одно очко», — приводит слова Ефимовой Metaratings.

«Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 игре. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 41 очко после 21 сыгранного матча.