В Санкт-Петербурге с могилы олимпийского чемпиона пропал крест

С могилы олимпийского чемпиона в Санкт-Петербурге пропали крест и бронзовая ваза. Об этом сообщила супруга спортсмена.

«Второго апреля в полицию Центрального района Петербурга поступило заявление от вдовы олимпийского чемпиона по академической гребле, в котором она сообщила о том, что обнаружила исчезновение бронзовой вазы и креста с могилы своего супруга», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД РФ.

Сообщается, что полиция начала проверку произошедшего, начался розыск злоумышленников. ГУМВД не сообщает, чья могила была осквернена, однако речь может идти о двукратном олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове. Спортсмен скончался 19 февраля 2018 года. Тюкалову было 87 лет.