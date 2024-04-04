Французский прыгун в воду комично упал с трамплина на глазах Макрона

Двукратный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Алексис Жандард комично свалился с трамплина во время открытия олимпийского центра водных видов спорта. На мероприятии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Три спортсмена французской сборной по прыжкам в воду исполняли показательный номер, но Алексис Жандард поскользнулся на трамплине и упал в воду, не выполнив запланированный прыжок.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.