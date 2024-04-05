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Турнир претендентов — 2024: расписание дня 5 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, пройдут игры 2-го тура Турнира претендентов — 2024. Между собой сразятся восемь шахматистов, в число которых входит и российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. 2-й тур

  • Хикару Накамура (Япония) — Видит Гуджрати (Индия)
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)
  • Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция)
  • Фабиано Каруана (США) — Ниджат Басов (Азербайджан)

Все партии начнутся 5 апреля в 21:30 мск

Трансляции матчей вы можете посмотреть в «Одноклассниках»

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 3 апреля прошла церемония открытия соревнований, а продолжатся они до 22 апреля.

Призовой фонд составляет € 500 тыс.

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