Турнир претендентов — 2024: расписание дня 5 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 апреля, пройдут игры 2-го тура Турнира претендентов — 2024. Между собой сразятся восемь шахматистов, в число которых входит и российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. 2-й тур

Хикару Накамура (Япония) — Видит Гуджрати (Индия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция)

Фабиано Каруана (США) — Ниджат Басов (Азербайджан)

Все партии начнутся 5 апреля в 21:30 мск

Трансляции матчей вы можете посмотреть в «Одноклассниках»

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 3 апреля прошла церемония открытия соревнований, а продолжатся они до 22 апреля.

Призовой фонд составляет € 500 тыс.