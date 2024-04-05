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Александра Горячкина — Анна Музычук: когда начало матча турнира претенденток, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. Во 2-м туре российская шахматистка Александра Горячкина сыграет с представительницей Украины Анной Музычук. Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада). Матч начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 2-го тура.

Екатерина Лагно (Россия) — Хампи Конеру (Индия).

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай).

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд составляет € 500 тыс.