Российский борец Сергей Семёнов стал обладателем лицензии для участия в ОИ-2024

Российский борец греко‑римского стиля Сергей Семёнов одолел Беку Канделаки из Азербайджана в схватке за путёвку на Олимпийские игры в Париже на европейском квалификационном турнире в Баку в весовой категории до 130 кг.

Ранее олимпийскую лицензию завоевал Милад Алирзаев, победивший в полуфинальной схватке в весовой категории до 87 кг белоруса Кирилла Маскевича.

Не смогли стать обладателями лицензии российские борцы греко-римского стиля Руслан Бичурин и Магомед Муртазалиев. Руслан Бичурин, выступающий в весовой категории до 67 кг, на стадии 1/8 финала проиграл турецкому атлету Сельчук Джану. Муртазалиев, заявленный в весе до 97 кг, также на стадии 1/8 финала проиграл борцу из Германии Лукасу Лазоджанису.

Европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит с 5 по 7 апреля. Ранее стало известно, что МОК запретил участвовать в турнире двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. Вместо него на соревнования отправился Алихан Жабраилов.