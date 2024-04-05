Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Оскар» в спорте: как прошла церемония вручения Премии РБ 2024

4 апреля в Москве состоялось самое масштабное событие спортивной и букмекерской отрасли — торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии РБ, организованной спортивным медиа «Рейтинг Букмекеров», генеральным информационным партнёром которой стал спортивный портал «Чемпионат».

Праздничное мероприятие посетили Станислав Черчесов, Фёдор Смолов, Тина Канделаки, Александр Тащин, Светлана Хоркина, Роман Павлюченко, Павел Погребняк, Ирина Подшибякина, Наиль Измайлов, Дарья Трубникова, Николай Осипов, Дмитрий Егоров, Герман Эль Классико, Бустер, Виктор Павленко и др.

Шоу прошло в формате футуристического мюзикла, режиссёром которого выступил Денис Цыганков. Ведущими вечера стали спортивный журналист, телеведущая Эмма Гаджиева и российский актёр, комик, шоумен Роман Юнусов.

В качестве специального гостя Премии РБ 2024 праздник посетил член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда футбола Кафу.

Также на мероприятии прошла выставка работ Сергея Аутраша в стиле футуризм, снятых специально для Фонда «Дополнительное время» Олеси Серёгиной в рамках их проекта «Письма к себе 20-летнему».

Победителями в разных номинациях пятой, юбилейной Премии РБ стали:

«Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшая партнёрская программа по версии Uffiliates.me» — PARI;

«Лидер отрасли: за достижения в букмекерской индустрии — 2018-2023» — FONBET;

«Спортсмен года» — Александр Большунов;

«Телекомментатор года» — Роман Нагучев;

«Спортивный журналист года» — Александр Дорский (Sports.ru);

«Лучшее спортивное СМИ» — «Матч ТВ»;

«Амбассадор года» — Бустер (Winline);

«Лучший топ-менеджер спортивной отрасли» — Павел Пивоваров (ФК «Динамо»);

«Лучшее спортивное событие «ВКонтакте» — плей-офф КХЛ;

«Лучший медийный футбольный клуб» — «Амкал»;

«Лучшая спортивная пресс-служба» — ФК «Динамо»;

«Лучший спортивный телеграм-канал» — «Матч Премьер»;

«Лучший спортивный YouTube-канал» — «Городницкий»;

«Событие года по версии «Советского спорта» — ретроматч Победы;

«Лучший эксперт букмекерского рынка» — Николай Оганезов (FONBET);

«Лучший топ-менеджер букмекерской отрасли» — Дмитрий Сергеев (PARI);

«Бренд года», «Лучший приветственный бонус», «Лучший букмекер по версии Рунета по данным Metaratings.ru» — Winline;

«Лучший киберспортивный букмекер», «Лучший флагманский клуб», «Лучшая пресс-служба» — BetBoom;

«Самый надёжный букмекер» — МЕЛБЕТ;

«Лучшее мобильное приложение» — БК «Леон»;

«Лучший сайт», «Стратегический партнёр в сфере развития хоккея в России» — OLIMPBET;

Лучшая линия» — БК «Марафон»;

«Лучшие коэффициенты по версии ODDS.ru», «Лучшая программа лояльности» — «БЕТСИТИ»;

«Лучший клиентский сервис» — Tennisi.bet.

Международную награду в номинации «Лучший букмекер Казахстана» получила компания OLIMPBET, а лучшим букмекером Беларуси был признан FONBET.

Также организаторы и гости церемонии вручения Премии почтили память телекомментатора Василия Уткина. Ему присудили специальную награду за вклад в развитие спортивной журналистики России.