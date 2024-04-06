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Ян Непомнящий одержал победу во второй партии на Турнире претендентов — 2024

Ян Непомнящий одержал победу во второй партии на Турнире претендентов — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл вторую партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Во втором туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий встречался с представителем Франции Алирезой Фируджой. Противостояние завершилось на 45-м ходу.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 2-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Алиреза Фируджа
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1:0
Алиреза Фируджа

После двух туров российский гроссмейстер Непомнящий набрал 1,5 очка и делит 1-е место с Фабиано Каруаной, Доммараджу Гукешем и Видитом Гуджрати.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:

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