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Ян Непомнящий одержал победу во второй партии на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл вторую партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Во втором туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий встречался с представителем Франции Алирезой Фируджой. Противостояние завершилось на 45-м ходу.

После двух туров российский гроссмейстер Непомнящий набрал 1,5 очка и делит 1-е место с Фабиано Каруаной, Доммараджу Гукешем и Видитом Гуджрати.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: