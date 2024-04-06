Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 5 апреля

В ночь с 5 на 6 апреля мск в канадском Торонто завершились матчи 2-го тура Турнира претенденток — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

2-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина) — 1:0

Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай) — 1/2:1/2

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 1:0

Екатерина Лагно (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2

Турнир претенденток — 2024 продлится с 3 по 22 апреля. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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