Турнир претенденток — 2024: расписание дня 6 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 апреля, пройдёт третий раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Анна Музычук (Украина) — Екатерина Лагно (Россия).

Лэй Тинцзе (Китай) — Александра Горячкина (Россия).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария).

Хампи Конеру (Индия) — Тань Чжунъи (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля, а победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750, умноженные на количество очков.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.