Турнир претендентов — 2024: расписание дня 6 апреля
Сегодня, 6 апреля, пройдёт третий раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Ниджат Абасов (Азербайджан) — Хикару Накамура (США)
- Алиреза Фируджа (Франция) — Фабиано Каруана (США)
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)
- Видит Гуджрати (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 500 тыс.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
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