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Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о том, кто может выиграть Турнир претендентов по шахматам – 2024 в Торонто (Канада).

«Любой, кто станет чемпионом мира по классическим шахматам, если это не я, будет выглядеть немного странным чемпионом. Я же не закончил свою карьеру, а просто немного решил отойти от этого. Думаю, для других моё решение правильное. Я считаю, что если бы Каруана стал чемпионом мира, это было бы вполне заслуженно», — приводит слова Карлсена телеграм-канал «Шахматы+».

Турнир претендентов продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тысяч и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Напомним, победитель соревнований сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

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