Ян Непомнящий поделился эмоциями от первой победы на турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий после партии с французским шахматистом Алирезой Фируджей поделился эмоциями от первой победы, добытой в рамках турнира претендентов — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

«Какие у меня эмоции после первой победы? Эмоций не так много. Конечно, было приятно выиграть такую неясную и сложную партию, но это всего лишь 2-й тур. Хотя победить, конечно, лучше, чем сыграть вничью» — сказал Непомнящий на пресс-конференции после матча.

Напомним, вчера, 6 апреля, противостояние Непомнящего и Фируджи завершилось на 45-м ходу в пользу россиянина. В 1-м туре против представителя Азербайджана Ниджата Абасова Непомнящий сыграл вничью, завершив партию на 34-м ходу.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: