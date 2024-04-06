Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Белоглазов оценил медальные шансы российских борцов на ОИ-2024

Олимпийский чемпион Белоглазов оценил медальные шансы российских борцов на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов оценил шансы российских борцов завоевать медали на летних Олимпийских играх, который пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«У Садулаева и Сидакова очень высокие шансы в Париже. Они будут бороться за золото, если Садулаев сможет поехать на Олимпиаду, конечно. В весовой категории до 74 кг у Заурбека Сидакова нет конкуренции. После Бувайсара Сайтиева у нас идёт только он. Вот три человека, которые завоют медали и могут выиграть: Сидаков, Садулаев и Угуев», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, 4 апреля стало известно, что двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев не был допущен к олимпийскому турниру в Баку по решению МОК.

Материалы по теме
«Если ехать в Париж, то только за золотом». Огненное интервью с советским борцом-чемпионом
Эксклюзив
«Если ехать в Париж, то только за золотом». Огненное интервью с советским борцом-чемпионом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android