Олимпийский чемпион Белоглазов оценил медальные шансы российских борцов на ОИ-2024

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов оценил шансы российских борцов завоевать медали на летних Олимпийских играх, который пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«У Садулаева и Сидакова очень высокие шансы в Париже. Они будут бороться за золото, если Садулаев сможет поехать на Олимпиаду, конечно. В весовой категории до 74 кг у Заурбека Сидакова нет конкуренции. После Бувайсара Сайтиева у нас идёт только он. Вот три человека, которые завоют медали и могут выиграть: Сидаков, Садулаев и Угуев», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, 4 апреля стало известно, что двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев не был допущен к олимпийскому турниру в Баку по решению МОК.