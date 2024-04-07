Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл третью партию на Турнире претендентов – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

В третьем туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий встречался с представителем Индии Гукешем Доммараджу. Противостояние завершилось на 40-м ходу, шахматисты разошлись миром и получили по 0,5 очка.

После трёх туров российский гроссмейстер Непомнящий набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

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