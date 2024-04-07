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Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию на Турнире претендентов — 2024

Ян Непомнящий сыграл вничью третью партию на Турнире претендентов — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл третью партию на Турнире претендентов – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 3-й тур, Торонто, Канада
Гукеш Доммараджу - Ян Непомнящий
06 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Гукеш Доммараджу
Окончено
1/2:1/2
Ян Непомнящий

В третьем туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий встречался с представителем Индии Гукешем Доммараджу. Противостояние завершилось на 40-м ходу, шахматисты разошлись миром и получили по 0,5 очка.

После трёх туров российский гроссмейстер Непомнящий набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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