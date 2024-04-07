Гимнастка Максимова: обожаю утренние блинчики — готовлю их почти каждый день

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова рассказала о полезных привычках и поделилась рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни.



«Для меня важно следить за дисциплиной. В первую очередь, это касается спорта. В дни, когда я участвую в мероприятиях, приходится делать перерыв в тренировках, так как не хватает времени. В остальное время тренируюсь каждый день.

Стараюсь питаться правильно — меньше сладкого, насыщаю свой рацион белком — мясом, рыбой, а также зеленью и овощами. Тем не менее, считаю, что нужно себя иногда разумно баловать! Я, например, обожаю утренние блинчики — готовлю их почти каждый день", — приводит слова Максимовой Олимпийский комитет России в своих социальных сетях.