«Удача была на нашей стороне». Тренер ЖГК ЦСКА Ольга Акопян — о победе в Кубке России

Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян прокомментировала победу своей команды в «Финале четырёх» Кубка России-2023/2024. В воскресенье, 7 апреля, гандболистки армейского клуба в финальном матче обыграли «Ростов-Дон» (23:23, по пенальти — 7:6).

«По-настоящему зрелищный финал, очень напряжённый и нервный для всех. Сегодня удача была на нашей стороне, всё-тки пенальти — это всегда лотерея. Поздравляю свою команду и благодарю «Ростов-Дон» за организацию финала», — сказала Акопян на послематчевой пресс-конференции.

Гандболистки ЦСКА стали обладательницами Кубка России третий год подряд. В матче за третье место волгоградская «Динамо-Синара» обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 27:23 (13:10).