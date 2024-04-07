Гандболистки ЦСКА завоевали Кубок России третий раз подряд

Сегодня, 7 апреля, завершился финал Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов-Дон». В гостях москвичкам удалось одержать победу (23:23, 7:6 пен.).

После окончания основного времени со счётом 23:23 гандболистки вышли в серию пенальти, где ЦСКА был более точен — 7:6.

Отметим, что обе команды занимают первые две строчки турнирной таблицы, «Ростов-Дон» — первый по итогам чемпионата России женской Суперлиги.

В сезоне 2022/2023 гандболистки ЦСКА также завоевали кубок, обыграв в финале «Ладу». В 2022 году трофей также достался им.

Отметим, что мужской гандбольный клуб ЦСКА также участвует в «Финале четырёх» мужского Кубка России. Исполнительный директор клуба заявлял, что у спортсменов есть задача выигрывать.