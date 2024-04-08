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Стал известен состав сборной России по футзалу на матчи с Сербией

Тренерский штаб сборной России по футзалу озвучил состав команды на два товарищеских матча с Сербией, которые пройдут в Санкт-Петербурге 13 и 15 апреля.

Как отмечается на официальном сайте РФС, всего в список попали 16 футболистов.

Вратари: Денис Субботин («Тюмень»), Кирилл Щурок («Ухта»), Дмитрий Юдин («Сибиряк», Новосибирск).

Полевые игроки: Никита Фахрутдинов, Павел Карпов, Григорий Валеев, Валерий Демин (все – «Синара», Екатеринбург), Темирлан Алибеков («Норильский никель»), Камиль Герейханов («Тюмень»), Арсер Багиров (КПРФ, Москва), Дмитрий Зайцев («Торпедо», Нижний Новгород), Андрей Павлов («Ухта»), Андрей Понкратов («Газпром-Югра», Югорск), Артем Ниязов («Эль-Посо», Испания), Антон Соколов («Спортинг», Португалия), Иван Чишкала («Бенфика», Португалия).

Отметим, матчи с Сербией пройдут на «Nova Arena» (Санкт-Петербург) 13 и 15 апреля. Начало – в 17:00 и 16:00 (мск) соответственно.