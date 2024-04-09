Дума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы

Госдума приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы с целью формирования образцовой модели для последующих проведений этих соревнований. Закон приняли сразу в третьем и четвёртом чтении, а внесла его группа депутатов, занимающихся развитием физической культуры и спорта.

В законопроекте учитывается, что размеры и порядок выплаты денежных вознаграждений победителям и призёрам игр из числа россиян, а также тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ устанавливаются правительством РФ.

В законе говорится и о том, что именно Международная ассоциация дружбы (IFA) занимается популяризацией Всемирных игр дружбы и приглашает страны принять в них участие.

Также организаторам соревнования будут пересылаться целевые отчисления от букмекеров. Предположительно, не менее 30 млн в квартал.

Помимо этого, во время проведения спортивного мероприятия запрещаются продажа и употребление алкоголя, реклама букмекерских компаний и пива на стадионах.

Напомним, Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.