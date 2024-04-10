РУСАДА включило Юлию Ефимову в новый пул допинг-тестирования

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в новый пул допинг-тестирования шестикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

В обновлённый пул РУСАДА вошли 66 российских пловцов (42 — в национальный регистрируемый пул тестирования, 24 — в расширенный). Ефимова была включена в регистрируемый пул. Таким образом, 32-летняя спортсменка обязана сообщать организации не только контактные данные, но и место постоянного проживания, текущее местонахождение и одночасовое окно доступности для проведения тестирования.

Напомним, на счету Ефимовой две серебряные медали, одна бронза Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира и множество наград, завоёванных на мировых первенствах. Ефимова является семикратной чемпионкой Европы и трёхкратной чемпионкой Европы на короткой воде.