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Лагно — Вайшали: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 10 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 6-м туре между собой сразятся Екатерина Лагно (Россия) и Рамешбабу Вайшали (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 10 апреля в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 6-го тура.

Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария)

Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай)

Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина)

Напомним, Турнир претенденток — 2024 проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

На данный момент Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали делят третью строчку, набрав 2,5 балла за пять туров. Лидером женских соревнований является китаянка Чжунъи.