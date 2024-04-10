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Лагно — Вайшали: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Лагно — Вайшали: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 10 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 6-м туре между собой сразятся Екатерина Лагно (Россия) и Рамешбабу Вайшали (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Матч начнётся 10 апреля в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 6-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Вайшали - Екатерина Лагно
10 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Рамешбабу Вайшали
Не началось
Екатерина Лагно

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 6-го тура.

  • Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария)
  • Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай)
  • Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина)

Напомним, Турнир претенденток — 2024 проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

На данный момент Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали делят третью строчку, набрав 2,5 балла за пять туров. Лидером женских соревнований является китаянка Чжунъи.

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