Сальников отреагировал на желание Юлии Ефимовой получить нейтральный статус

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на желание одной из сильнейших пловчих России Юлии Ефимовой получить нейтральный статус и поехать на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Ефимова уточнила, что приступит к данной процедуре, только если будет довольна своими результатами на чемпионате России, который стартует 14 апреля в Казани. По информации спортсменки, нейтральный статус можно получить и в течение двух недель.

«Это её желание, хорошо, если воплотится. Никто препятствовать не будет. У нас с самого начала было решение президиума, что мы никаких претензий к решению спортсменов предъявлять не будем. Это их дело», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».