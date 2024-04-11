Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сальников отреагировал на желание Юлии Ефимовой получить нейтральный статус

Сальников отреагировал на желание Юлии Ефимовой получить нейтральный статус
Комментарии

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на желание одной из сильнейших пловчих России Юлии Ефимовой получить нейтральный статус и поехать на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Ефимова уточнила, что приступит к данной процедуре, только если будет довольна своими результатами на чемпионате России, который стартует 14 апреля в Казани. По информации спортсменки, нейтральный статус можно получить и в течение двух недель.

«Это её желание, хорошо, если воплотится. Никто препятствовать не будет. У нас с самого начала было решение президиума, что мы никаких претензий к решению спортсменов предъявлять не будем. Это их дело», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Олимпийская лазейка. Российские пловцы получили отличный шанс отобраться на Игры-2024
Олимпийская лазейка. Российские пловцы получили отличный шанс отобраться на Игры-2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android