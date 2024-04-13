Лагно — Горячкина: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть
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Сегодня, 13 апреля, состоится игра 8-го тура между российскими гроссмейстерами Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно на Турнире претенденток — 2024 в Торонто (Канада)
Партия Лагно — Горячкина начнётся в 21:30 мск. Параллельно с ними сыграют ещё три пары турнира.
Посмотреть все партии Турнира претенденток — 2024 можно в «Одноклассниках»
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 8-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Александра Горячкина
13 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Александра Горячкина
Позади у претенденток семь туров, осталось ещё столько же. Это значит, что все участницы уже сыграли по одному разу друг с другом.
Прошлый поединок Лагно и Горячкиной закончился вничью. Спортсменки заработали по 0,5 балла, а белыми играла Горячкина. Сейчас лидирует в рейтинге турнира китаянка Тань Чжунъи, у нее 5 очков. Горячкина на втором месте, а Лагно четвёртая.
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