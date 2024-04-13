Сборная России по футзалу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче

Сборная России по футзалу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче, проходившем в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:5.

В составе российской команды голами отметились Иван Чишкала (на 20-й минуте), Григорий Валеев (23) и Никита Фахрутдинов (27), а Артём Ниязов оформил дубль (31, 35). За сборную Сербии забили Кристиян Васич (3), Лазар Милосавлевич (11, 25), Страхинья Петров (19) и Драган Томич (20).

Отметим, что на первой минуте встречи нападающий сборной России Антон Соколов не смог реализовать пенальти, а на 11-й минуте вратарь российской команды Кирилл Щурок получил красную карточку.

В понедельник, 15 апреля, сборные России и Сербии по футзалу проведут ещё один матч в Санкт-Петербурге.