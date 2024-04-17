Климент Колесников выиграл второе личное золото чемпионата России — 2024 за день

В Казани состоялся финальный заплыв у мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его выиграл двукратный призёр Олимпиады-2020, многократный призёр ЧМ Климент Колесников. Для Колесникова это уже второе золото за этот соревновательный день (ранее Климент стал лучшим на дистанции 50 метров на спине).
Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров вольным стилем. Финал
1. Климент Колесников (Москва) – 21,89 секунды.
2. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 21,90.
3. Никита Черноусов (Алтайский край) – 22,00.
Чемпионат России — 2024 по плаванию продлится до 19 апреля. Помимо двух золотых медалей на этом ЧР 23-летний Колесников завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине.