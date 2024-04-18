Мария Каменева выиграла заплыв на 100 м на спине в финале чемпионата России — 2024

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров на спине в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его уверенно выиграла чемпионка мира и Европы в эстафетах, 24-летняя Мария Каменева. Второй результат показала Алина Гайфутдинова, опередившая Владу Егги лишь касанием.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 100 метров на спине. Финал

1. Мария Каменева (Калужская область) – 59,43 секунды.

2. Алина Гайфутдинова (Калужская область) – 1.00,84.

3. Влада Егги (Санкт-Петербург) – 1.00,84 (касание).

4. Милана Степанова (Санкт-Петербург) – 1.01,00.

5. Полина Кузнецова (Москва) – 1.01,38.

6. Виктория Машкина (Приморский край) – 1.01,45.

Чемпионат России по плаванию завершится 19 апреля.