Шевляков опередил Минакова в борьбе за золото ЧР-2024 на дистанции 50 м баттерфляем

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 50 метров в стиле баттерфляй в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его победителем стал 25-летний Роман Шевляков. Он опередил трёхкратному призёра чемпионатов мира 22-летнего Андрея Минакова. Тройку призёров замкнул Егор Юрченко из Тюменской области.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров, баттерфляй. Финал

1. Роман Шевляков (Санкт-Петербург) – 22,92 секунды.

2. Андрей Минаков (республика Татарстан) – 22,97.

3. Егор Юрченко (Тюменская область) – 23,16.

4. Михаил Вековищев (Калужская область) – 23,55.

5. Данила Соболев (Московская область) – 23,58.

6. Григорий Пекарский (Беларусь) – 23,60.

Отметим, что Минаков является действующим рекордсменом России на дистанции 100 метров баттерфляем (50,83 секунды).