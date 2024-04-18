Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловчиха Юлия Ефимова раскрыла, за какую команду в финале Кубка Гагарина — 2024 болеет

Пловчиха Юлия Ефимова раскрыла, за какую команду в финале Кубка Гагарина — 2024 болеет
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кого поддерживает в финальной серии Кубка Гагарина – 2024. Напомним, за трофей борются «Металлург» (Магнитогорск) и «Локомотив» (Ярославль).

«Ну, раз «Спартак» выбыл, я теперь буду болеть за «Локомотив». Была я в Ярославле, знакома с командой лично. Давно у них такого не было.

На самом деле, обе команды очень сильные, очень хорошие. Я слышала, что в «Металлурге» очень молодая сейчас команда, перспективная, что они набрали молодёжь и не ожидали такого результата. А так – просто буду смотреть, наслаждаться играми. Надеюсь, раз «Спартака» нет (смеётся), «Локомотив» в таком случае выиграет. Болею за них!

Почему стоит смотреть эту финальную серию? Потому что это отличная игра, хоккей, эмоции. Нет ничего лучше, как мне кажется. Я просто очень люблю хоккей. Мне нравится в нём абсолютно всё, он заряжает меня эмоциями», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Феерия «Металлурга» и «Льва», камбэк ЦСКА. Какой финал КХЛ был лучшим в истории?
Рейтинг
Феерия «Металлурга» и «Льва», камбэк ЦСКА. Какой финал КХЛ был лучшим в истории?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android