Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловчихи из Санкт-Петербурга уверенно выиграли эстафету 4x100 м вольным стилем на ЧР

Пловчихи из Санкт-Петербурга уверенно выиграли эстафету 4x100 м вольным стилем на ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин в эстафете 4x100 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024. Её уверенно выиграла сборная Санкт-Петербурга. ЧР-2024 продлится до завтра, 19 апреля.

Плавание. Чемпионат России. Женщины. Эстафета, 4x100 метров вольным стилем. Финал

1. Санкт-Петербург (Яна Шакирова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина, Дарья Татаринова) – 3.40,75 секунды.
2. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Алиса Захарова, Мария Полещук)– 3.43,78.
3. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Александра Литвиненко, Дарья Клепикова) – 3.44,54.

В топ-6 эстафеты вошли также представительницы Новосибирской области, республики Татарстан и Самарской области.

Материалы по теме
Олимпийская лазейка. Российские пловцы получили отличный шанс отобраться на Игры-2024
Олимпийская лазейка. Российские пловцы получили отличный шанс отобраться на Игры-2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android