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Пловчихи из Санкт-Петербурга уверенно выиграли эстафету 4x100 м вольным стилем на ЧР

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин в эстафете 4x100 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024. Её уверенно выиграла сборная Санкт-Петербурга. ЧР-2024 продлится до завтра, 19 апреля.

Плавание. Чемпионат России. Женщины. Эстафета, 4x100 метров вольным стилем. Финал

1. Санкт-Петербург (Яна Шакирова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина, Дарья Татаринова) – 3.40,75 секунды.

2. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Алиса Захарова, Мария Полещук)– 3.43,78.

3. Воронежская область (Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Александра Литвиненко, Дарья Клепикова) – 3.44,54.

В топ-6 эстафеты вошли также представительницы Новосибирской области, республики Татарстан и Самарской области.