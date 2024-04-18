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«Как никогда довольна матчами». Тренер сборной России по гандболу — о победе над Беларусью

«Как никогда довольна матчами». Тренер сборной России по гандболу — о победе над Беларусью
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева оценила игру своих подопечных в товарищеских матчах со сборной Беларуси.

«В целом как никогда довольна матчами. Практически ведь тренеры почти никогда не бывают полностью удовлетворены, но тут реально чувствуется очень позитивное послевкусие. Понятно, что по игровым моментам всегда что-то найдётся, но если их, допустим, не брать, то позволю себе так сформулировать: девчонок даже не за что поругать! Мы — тренерский штаб — это и самим девчонкам говорили, и сейчас повторю: очень понравился общий настрой, какая-то единая волна, эмоции, дисциплина… И это касается не только матчей, но и всего сбора. И того, что было на площадке, и того, что за пределами. Вот действительно — то, что и хотелось, честное слово», — приводит слова Бодниевой «Гандбол. Быстрый центр».

Напомним, на этой неделе состоялись два товарищеских матча сборных России и Беларуси. В обеих играх победу одержали подопечные Бодниевой.

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