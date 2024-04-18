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Родионенко: мы не можем равняться на участников Кубка мира, у нас программы посильнее

Родионенко: мы не можем равняться на участников Кубка мира, у нас программы посильнее
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о программах гимнасток на Кубке мира. Она заявила, что программы российских гимнасток сильнее, чем у большинства спортсменок, выступающих на международной арене.

«Мы следим за всеми серьёзными международными турнирами в спортивной гимнастике. Безусловно, нам интересно, куда идёт и как продвигается гимнастика. Проходит один из этапов Кубка мира, ничего особенного там нет. Участвуют спортсмены, которые претендуют на личные лицензии для Олимпийских игр.

Если судить по всем этапам Кубка мира, то выступали далеко не все самые сильные. Мы не можем на них равняться, у большинства наших спортсменов программы посильнее. Есть моменты, где мы в чём-то уступаем. Это спорт, ничего не стоит на месте», – сказала Родионенко Metaratings.

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