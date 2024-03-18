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Чемпионат России по спортивной гимнастике – 2024: результаты, Нагорный, Далалоян, Мельникова выиграли медали

«Не ожидал, что получится так хорошо». Герои Олимпиады остаются лидерами нашей гимнастики
Татьяна Постникова
Чемпионат России по спортивной гимнастике – 2024
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Нагорный, Далалоян и Мельникова – с медалями ЧР-2024.

Олимпиада в Токио прошла почти три года назад, но наши гимнасты, ставшие чемпионами тех Игр по-прежнему в топе. Никита Нагорный и Артур Далалоян взяли медали на чемпионате России по спортивной гимнастике, который прошёл в Сочи с 13 по 17 марта. А настоящим триумфатором турнира стала Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в четырёх из пяти дисциплин.

Чемпионы на месте

Чемпионат России на сочинской территории «Сириус» открыли командные состязания. У мужчин и женщин лучшими стали пятёрки из Москвы: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Евгений Кисель и Иван Завричко, а также Виктория Листунова, Ульяна Перебиносова, Кристина Шаповалова, Анна Калмыкова и Виктория Трыкина. Второе место и в мужском, и в женском зачётах заняли спортсмены из Владимирской области.

А вот бронзу забрали разные команды. У мужчин тройку призёров замкнула сборная Татарстана с Даниелом Мариновым на первых ролях. У женщин бронзовые медали получили гимнастки из Краснодарского края.

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Но, конечно, куда интереснее было наблюдать за личным многоборьем. Правда, там не обошлось без потерь. У женщин на соревнования не приехала Владислава Уразова, восстанавливающаяся от травмы колена. А у мужчин в пользу финалов в отдельных видах снялся Никита Нагорный.

В этом году личные состязания проводились по новым правилам: в итоговую оценку входили лишь результаты финала, а оценки квалификации уже не учитывались, как это было раньше. Мужские соревнования прошли под знаком борьбы Даниела Маринова, не проигравшего ни одного турнира в прошлом году, и олимпийского чемпиона Артура Далалояна. Вот только состязаться опытному гимнасту с молодым было крайне тяжело. Маринов сразу ушёл в отрыв, не помешала даже грубая ошибка на брусьях. В итоге Даниел стал абсолютным чемпионом страны (84,250), а Далалоян забрал серебро (82,350). Третье место в плотной борьбе занял Кирилл Прокопьев (81,850).

Даниел Маринов

Даниел Маринов

Фото: РИА Новости

У женщин все ждали жаркой дуэли между Викторией Листуновой и Ангелиной Мельниковой. Но борьба вышла не такой яркой, какой должна была быть. Сказались недолеченные травмы гимнасток: Виктория выступала с больной спиной, а Ангелина – с повреждением ахилла. В итоге обе спортсменки допускали довольно грубые ошибки и падали. Мельникова выступила несколько чище, что и позволило ей выиграть (56,132). Листунова же стала лишь третьей (54,566). А серебро забрала 16-летняя дебютантка Людмила Рощина (54,899). Гимнастка показывала не слишком сложные элементы, но делала их стабильно без ошибок, потому и оказалась так высоко.

«Опыт сыграл свою роль»

Призёры в многоборье продолжили феерить и в финалах отдельных видов. Свой статус лидера подтвердил Маринов. Даниел выиграл вольные и стал вторым на перекладине и параллельных брусьях. Серьёзную конкуренцию молодому спортсменку составили олимпийские чемпионы Токио. Далалоян стал вторым, а Аблязин – третьим в опорном прыжке. Давид Белявский забрал бронзу на параллельных брусьях. Но настоящим удивлением стал Нагорный, который почти без подготовки подошёл к ЧР. Никита взял золото на параллельных брусьях и в опорном прыжке, а также серебро на вольных.

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«Признаюсь честно, я не ожидал, что всё получится так хорошо, но опыт сыграл свою роль. Для меня это всё удивительно. Меня все здесь спрашивают, как у меня так получается, что после 10 дней тренировок я выхожу и завоевываю три золотые медали. Я сам не могу ответить на этот вопрос, наверное, причина тому – умение выходить и делать свою работу. Выполнить программу и не пытаться прыгнуть выше своей головы», – сказал Нагорный ТАСС.

Результаты чемпионата России по спортивной гимнастике – 2024

Мужчины. Вольные упражнения

  1. Даниел Маринов – 14,300;
  2. Никита Нагорный – 14,266;
  3. Кирилл Прокопьев – 13,900.

Мужчины. Конь

  1. Владислав Поляшов – 14,300;
  2. Иван Антонихин – 13,833;
  3. Ранель Сафиуллин – 13,766.

Мужчины. Кольца

  1. Иван Заика – 14,566;
  2. Григорий Климентьев – 14,333;
  3. Олег Ступкин – 14,133.

Мужчины. Опорный прыжок

  1. Никита Нагорный – 14,566;
  2. Артур Далалоян – 14,433;
  3. Денис Аблязин – 14,350.

Мужчины. Параллельные брусья

  1. Никита Нагорный – 14,766;
  2. Даниел Маринов – 14,433;
  3. Давид Белявский – 14,333.

Мужчины. Перекладина

  1. Сергей Найдин – 14,833;
  2. Даниел Маринов – 14,500;
  3. Савелий Съедин – 13,933.

«Как мы могли поступить иначе?»

У женщин же триумфатором в отдельных видах стала Мельникова. Ангелина завоевала золото в трёх из четырёх финалов. Уступила олимпийская чемпионка Токио лишь на разновысоких брусьях. Золото на этом снаряде забрала Людмила Рощина, а Мельникова довольствовалась лишь бронзой.

«Я довольна своим выступлением на этом чемпионате России. Удивлена ли тем, что сумела выиграть несколько золотых медалей? В целом я была очень хорошо готова к этому турниру. Нужно было только как следует собраться, что у меня и получилось сделать. Сейчас я немного отдохну, подлечу свой ахилл и буду готовиться к Играм БРИКС», – призналась Мельникова.

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Кстати, женский финал на разновысоких брусьях завершился скандалом. За медали боролись не восемь, а девять гимнасток. Дело в том, что Анна Калмыкова, изначально отобравшаяся на брусья и вольные, снялась с турнира из-за травмы, полученной в личном многоборье. Это даже подтвердила главный тренер сборной России Валентина Родниенко.

В заявку на финалы Калмыкова не попала, вместо неё в протоколе была фамилия Рощиной как первой запасной. Но в итоге на помосте оказались и Анна, и Людмила. Калмыкова из-за падения лишилась шансов на медали, а вот Рощина выдала идеальное выступление и забрала золото.

Результаты чемпионата России по спортивной гимнастике – 2024

Женщины. Опорный прыжок

1. Ангелина Мельникова — 13,599;

2. Элеонора Афанасьева — 13,416;

3. Юлия Бирюля — 13,399.

Женщины. Разновысокие брусья

1. Людмила Рощина — 14,933;

2. Виктория Листунова — 14,633;

3. Ангелина Мельникова — 14,600.

Женщины. Бревно

1. Ангелина Мельникова — 14,133;

2. Елена Герасимова — 13,833;

3. Кристина Шаповалова — 13,466.

Женщины. Вольные упражнения

1. Ангелина Мельникова — 14,333;

2. Виктория Листунова — 14,200;

3. Лейла Васильева — 13,533.

«Всё было сделано по правилам. Анна Калмыкова накануне финала снялась с соревнований по заключению врачей. Медики принесли в секретариат справку, что Калмыкова снимается с чемпионата. Секретари убрали её из финала и включили в список на брусья Рощину. Тренер Калмыковой узнаёт, что спортсменку снимают с финала брусьев, и спрашивает: «Почему она не будет выступать?» Мы сказали, что на основании заключения врачей, а тренер ответила: «Она снимается не с чемпионата, а с многоборья».

Мы имели полное право её не допускать до финала брусьев, потому что ошибку допустила тренер. Она не проконтролировала, что там написано. Кто виноват? Это ведь её воспитанница. Мы пошли навстречу и допустили Калмыкову. При этом уже не имели права снимать Рощину, потому что всё было объявлено на основе документа. Как мы могли поступить иначе? Обратной дороги не было», – объяснила Родионенко «Матч ТВ».

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