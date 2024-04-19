Лагно и Тинцзе разошлись миром на Турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе в 12-м туре Турнира претенденток.
Это десятая ничья для Лагно на Турнире претенденток. Ранее она также одержала одну победу и потерпела одно поражение.
В следующем туре Лагно встретится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.
Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
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